Oma Erna (83) streikt für ihre „Stoffbauermühle“

Oma Erna (83) will die Mühle retten und protestiert bereits seit elf Tagen mit einem Sitzstreik. „Die Mühle ist seit 150 Jahren im Besitz der Familie. Mein verstorbener Mann hat noch dort gearbeitet“, erzählt Erna Prugger, die so lange vor dem Gebäude sitzen will, bis der Abrissbescheid aufgehoben wird. Unterstützung erhält die rüstige Stoffbauer-Oma von ihrer Familie und von Wanderern, die vorbeikommen.