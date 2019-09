Großer Schaden, wenig Beute: Einbrecher gefasst

Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro hat im April ein Einbrecher in einem Kiosk in Ferlach angerichtet. Erbeutet hat er nur Süßigkeiten, Getränke, ein kleines Taschenmesser und wenig Bargeld. Jetzt wurde er ausgeforscht. „Ich war high“, gab der 23-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen zu. „Ich brauchte Geld für Heroin!“