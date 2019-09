Boccia: „Dieses Spiel hat der Teufel erfunden“

Drinnen, da rollt die Kugel – und was für den Laien Erinnerungen an Strandnachmittage in Bibione weckt, ist hier Konzentration, Leistung und Disziplin: „Boccia – das passiert im Kopf“, erklärt Carlo Quaroni, der Vize-Vereinsobmann. Die Bahnen bergen Ungleichheiten – für das Auge kaum sichtbar, bedeuten Millimeter in der Bahn Zentimeter im Spiel.