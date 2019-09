Siebenjähriger bei Entführung in Mexiko verbrannt

Unbekannte waren demnach am Dienstag in ein Haus in der nordwestlichen Stadt Empalme eingedrungen und hatten einen Mann entführt. Dessen Aufenthaltsort sei unbekannt. Anschließend hatten die Täter den Angaben zufolge Benzin aus Flaschen ausgegossen und angezündet. unklar. Beim schwer verletzten Kind handelte es sich Medienberichten zufolge um ein zweijähriges Mädchen.