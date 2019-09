Bischofshofen? Für Heimo zumindest „denkbar“

In der Regionalliga will St. Johann am Freitag Leader SAK erstmals ein „Haxl“ stellen. Und ein paar Kilometer weiter versucht Bischofshofen, gegen Grünau nach acht Pleiten in Serie endlich in die Spur zu finden. Aber (noch) nicht mit Heimo Pfeifenberger als Retter auf der Bank. „Der Schritt ist nicht ohne, aber denkbar“, hält sich Salzburgs Ikone die Tür jedoch weiter offen.