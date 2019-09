Ex-Häftling radelt mit seiner teuren Beute davon

Nein, das „Haftübel“, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, hat den Steirer wohl nicht auf den Pfad der Tugend zurückgeführt. Stattdessen kaufte er sich im August - wenige Tage nachdem er wieder in Freiheit war - im niederösterreichischen Wiener Neustadt ein Fahrrad. Anschließend ging’s damit weiter nach Kärnten, wo sich der Mann in einem Geschäft ein E-Bike auslieh und sein Fahrrad als Sicherheit im Geschäft zurückließ. Mit dem E-Bike im Gepäck fuhr der 58-Jährige - offenbar mit dem Zug - schließlich nach Pinkafeld und borgte sich dort in einem anderen Fachgeschäft ein Mountainbike im Wert von 4000 Euro aus. „Das zuvor in Kärnten geliehene E-Bike blieb als Pfand im Laden“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Seither allerdings fehlt von dem Vorbestraften und dem teuren Rad jede Spur.