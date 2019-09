Polizisten löschten in Vollbrand stehendes Auto

Mit Feuerlöscher aus dem Streifenwagen

Die Beamten hielten an und löschten den mittlerweile in Vollbrand stehenden Motorraum mit dem im Streifenwagen mitgeführten Feuerlöscher. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr ein und führte die restlichen Löscharbeiten durch. Außerdem konnte eine ca. 2,5 km lange Ölspur Richtung Schwertberg zurückverfolgt werden, an deren Ende Fahrzeug- bzw. Motorteile lagen. Daraus lässt sich schließen, dass der Lenker mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw einen Motorschaden hatte, welcher starken Ölverlust zur Folge hatte. Dadurch überhitzte der Motor und geriet in Brand. Der Mann wird angezeigt.