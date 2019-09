Uni Innsbruck untersuchte das Freizeitticket

Jeder 5. Einheimische zwischen Telfs und Wattens besitzt ein Freizeitticket. Warum das so ist, welche Auswirkungen das auf das Freizeitverhalten der Tiroler hat – und was all das mit Lebensqualität zu tun hat, wurde in einer Studie der Uni Innsbruck untersucht. Die Ergebnisse sind wie ein Fußbad für die Schöpfer des Tickets.