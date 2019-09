„Nach 35 Jahren kann ich jetzt wieder sehen“

Fortschritt in der Medizin

Die Medizin machte dann immer größere Fortschritte, immer mehr wurde möglich. Schon vor zehn Jahren hatte der fast blinde Linzer die Idee, ob ihm nicht eine Operation doch noch helfen könnte. „Ich hab schon noch eine Chance gesehen, auch meine Augenärztin hat gesagt, dass es eventuell machbar wäre. Damals war die Medizin aber einfach noch nicht weit genug, das Risiko noch zu groß“, erzählt er. Vor vier Monaten wagte der Linzer dann doch noch einen Versuch. In einem Mail schilderte er Matthias Bolz, Augenspezialist am Kepler-Universitätsklinikum, seine Verletzung. „Nur zwei Stunden später hab ich die Antwort bekommen, dass ich vorbeikommen solle“, erzählt Brameshuber mit einem Lächeln in seinem Gesicht.