„Leistbarer Wohnraum ist leider Mangelware“

„Krone“: Wie finden Sie die Mieter, die in Frage kommen?

Rumpl: In Braunau gibt es 170 Personen, die in Frage kommen. In Ried 40. Soziale Einrichtungen haben von uns einen Zugang zu unserer Wohnbörse bekommen. Die ist in etwa so aufgebaut wie „willhaben“. Wenn dann jemand Interesse an einer Wohnung hat, wickeln wir das mit den Vermietern ab.