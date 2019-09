Kommt Scharapowa? Linz bastelt an attraktivem Coup

38 Millionen Euro an Preisgeld

Die 32-jährige Russin hat in ihrer Karriere bereits 38 Millionen Euro an Preisgeld verdient. Dazu ein Vielfaches mit Werbung. Was neben ihren sportlichen Erfolge auch an der reizvollen Optik liegt. Geld ist für die attraktive Blondine längst also keine Motivation mehr. „Daher spielt Scharapowa heuer auch auf der lukrativen Asien-Tour im Herbst nicht“, so Reichel. Das ist die große Chance für Linz. Zuletzt war die Russin 2006 hier, gewann das Turnier.