„Neuer Wilder“ mit Malerei im Schatten des Fauns

Sein Ölbild „Stetes Begehren“ erinnert kompositorisch an japanische Holzschnitte, Mosbacher wählt dafür ein raumhohes Format. Und wieder wächst und schlingt es, wieder gibt es „Shelter“ zu entdecken, eine Themenserie, die man auch von Linz kennt.Mosbacher stellt darin kahle Bäume dar, die aber gerade keinen Schutz mehr bieten. Also: Böse Ironie, passend zum globalen Waldroden. Versöhnlich:die Leinwand „Der Schatten des Fauns“, eine wilde, zugleich strenge Anordnung von Flächen, die in Dynamik ausschweifen. In der Serie „Omega“ nähert sich der Steirer, der in Wien und Niederösterreich lebt, Früchten und prallen Blüten. Die Schau läuft noch bis 5. Oktober.