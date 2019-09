U-Haft über Verdächtigen um 4 Wochen verlängert!

Im Fall einer Bluttat in der Nacht auf den 22. August in Wörgl (Bezirk Kufstein), bei der ein 20-jähriger Afghane bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ums Leben kam, bleibt der tatverdächtige 20-jährige Tschetschene weiter in Untersuchungshaft. Diese wurde am Montag um vier Wochen verlängert.