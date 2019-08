Messerattacke: Der nächste Tote in Österreich

Schon 35. Mordfall in diesem Jahr

Der Fall in Wörgl war Mordalarm Nummer 35 im Jahr 2019 in Österreich. Erst am Dienstag wurde in einem Wohnhaus in der Simmeringer Mühlsangergasse in Wien von der Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Ein 17-Jähriger hatte sich zuvor bei der Polizei gestellt.