Gerichtsposse um Tiroler Ex-Lehrerin zu Ende

Millionen-Forderung an den Richter gestellt

Vorerst angeklagt war die Lehrerin trotzdem, doch monatelang entzog sie sich mit Krankmeldungen den Gerichtsterminen. Den Richter bombardierte sie mit Post, auch an dessen Privatadresse. Sie stellte eine Rechnung in Höhe von 12,9 Millionen Euro, weil er in ihren Lebensbereich eingegriffen habe. Von sich selbst sprach die Pädagogin als „Weib“, das außerhalb des juristischen Wirkungsbereichs liege. Eine Diktion wie bei Staatsverweigerern. Die Polizei musste dann mühsam den Wohnort ausforschen. Erst dabei kam auf, dass es sich um eine Lehrerin handelt, man traf sie an der Schule an. Irgendwann reichte es dem Richter, er ließ die später suspendierte Lehrerin in U-Haft nehmen.