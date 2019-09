Unsere Feuerwehr kämpft um aktive Mitglieder

Schwierigkeiten in der Stadt

Zu beobachten ist allerdings, dass, je näher es zum Zentralraum kommt, umso schwieriger ist es, neue Mitglieder zu finden. Am Land ist es dafür einfacher die Leute für den freiwilligen Dienst zu faszinieren. „Oft ist es eine Familientradition. Wenn der Großvater, Vater, Onkel oder die Geschwister schon bei der Feuerwehr sind, will man natürlich auch dazu“, erklärt Voglhuber. „Wir sind um jeden, der sich dazu bereit erklärt, mitanzugreifen, froh. Jeder Einzelne ist ein Gewinn für uns“, so Rametsteiner. Händeringend suchen sie in Steyregg nach Mitgliedern, haben dafür extra ein Werbevideo und Flyer erstellt.