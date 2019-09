Premiere in Linz: Laser-Hornhauttransplantation

An der Kepler Uniklinik in Linz wurde die erste Laser-assisstierte Hornhauttransplantation Oberösterreichs durchgeführt. Der Eingriff gelang offenbar perfekt und wird ab sofort standardmäßig angeboten. Die durchgreifende Hornhauttransplantation wird in der Regel mit einem durch Vakuum am Auge befestigten Messer durchgeführt. Dabei werden die Spenderhornhaut und das Empfängerauge eingeschnitten und auf einen Viertelmillimeter genau in der passenden Größe präpariert. Bei der neuartigen Technik mit Femtosekundenlaser werden Spenderhornhaut und Empfängerauge bezüglich Größe und Form der Schnittfläche exakt aufeinander abgestimmt.