Größere Garage im Berg eröffnet eine neue Chance

In einem ist sich die Salzburger Stadtpolitik einig: Beim Verkehr muss sich etwas tun, nicht zu selten wird vom einem „Gesamtkonzept“ gesprochen. Wie das aussieht, verrät aber niemand. Fakt ist nur: Die Mönchsberggarage wird ausgebaut. Was sonst geschehen soll, darüber herrscht politische Uneinigkeit. Etwa, was den Kreisverkehr beim Haus der Natur oder den Rot-Kreuz-Parkplatz betrifft.