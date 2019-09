Kroate (41) verursacht mit 2,74 Promille Unfall

Der in Steyr wohnhafte Kroate fuhr am Sonntag um 16 Uhr mit seinem Pkw auf der L555 in Waldneukirchen aus Richtung Bad Hall kommend in Richtung Grünburg. Dabei geriet er im Ortszentrum auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 29-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, zusammen.