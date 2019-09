In der Knochenmühle der jüngeren Geschichte

In „Die Frau ohne Grab“ (Zsolnay, 22,70 €) sucht er nach Spuren seiner Großtante, die nach 1945 aus dem einst steirischen Tüffer, heute slowenischen Lasko in ein kommunistisches KZ gebracht worden war. Sie kam dort um. Ist das Schicksal Ihrer Tante exemplarisch für viele Deutschsprachige, die in der kommunistischen Rachemaschinerie zu Tode kamen? „Ja“, antwortet Pollack der „Krone“. „Viele Menschen - auch ich - haben diese Schicksale tabuisiert und verschwiegen.“ Abseits von rechten Ideologien sei es nun „höchste Zeit, Tragödien von Menschen, die in die Knochenmühle der Geschichte gerieten“ anzuerkennen. Sein Buch sei ein Schritt dazu.