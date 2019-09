Lehrer bewusstlos, Schüler landete Cessna sicher

Seine allererste Flugstunde hat sich der Australier Max Sylvester sicher ganz anders vorgestellt: Der Flugschüler musste am Wochenende bei einem Airport in Perth Alarm schlagen, weil der Lehrer in der Luft das Bewusstsein verloren hatte. Sylvester bestand mit Unterstützung eines Lotsen seine Feuertaufe und brachte die Maschine - eine kleine Cessna - sicher nach unten. Der Fluglehrer kam in ein Spital.