Randalierer bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Kurz nach Mitternacht wurde es der Kellnerin in der Sailor’s Bar in Freistadt zu wild. Zwei 38-jährige Freistädter randalierten im Lokal und pöbelten die anderen Gäste an. Die einschreitenden Beamten schafften es nicht, die beiden zu beruhigen, jedoch verließen sie das Lokal. Allerdings um nur kurz darauf wieder zurück zukehren und die Gäste weiter zu belästigen. Mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife wurden die Rowdys aus dem Lokal gebracht.