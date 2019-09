Sechs Kilometer Umweg wegen Streit um einen Meter

Verhandlung am 12. September

Kommende Woche hätten die Anrainer wieder über „ihre“ Mühlbachbrücke fahren sollen. „Doch seit wenigen Tagen dürfen wir per Gerichtsbeschluss nicht weiterbauen. Wann es weiter geht, weiß keiner“, so Bautechniker Kevin Santorum von der Strabag. Erst am 12. September befasst sich das Gericht wieder mit der Angelegenheit.