Frust über Verluste: Schwede bedrohte Wettfirma

„I will kill you“, drohte ein Schwede in Mails an die Wettplattform Bet-at-Home. Aus Verzweiflung, weil er seit 2010 durch Sportwetten im Internet alle Ersparnisse verloren und noch 140.000 Euro Schulden angehäuft hatte. In seinen Erpressermails forderte er daher 30 Prozent seiner Verluste vom Wettanbieter zurück.