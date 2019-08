In Klagenfurt wurden wieder teure Bikes geklaut

Diebe auch in Krumpendorf:



Vor einem Bad in Krumpendorf wurde ebenfalls am Dienstag ein versperrt abgestelltes 4000-Euro-Mountainbike der Marke „Cannondale“ gestohlen. Dass die Täter zwei weniger wertvolle Räder, die mit diesem Bike zusammengeschlossen waren, zurück gelassen haben beweist, dass sie nur auf wirklich teure Marken aus sind.