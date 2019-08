„Goisern ist nach dem Tod von Birgit unter Schock“

Die Unfallursache gibt allen ein Rätsel auf

Die zweifache Mutter hatte bei einer Kletterei am Sisi-Steig am Loser (Stmk.) einen fatalen Fehler gemacht. Laut Alpinpolizei hatte sie den Ankerstich genannten Knoten am Klettergurt irrtümlich an einer Materialschlaufe befestigt. Als sie bei der letzten Schlüsselstelle ausrutschte und in das Sicherungsseil fiel, riss die Schlaufe. Birgit G. stürzte vor den Augen ihres Ehemannes und fünf weiteren Kletterern 200 Meter tief in den Tod.