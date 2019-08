Das Zittern hat nicht nur in St. Marien Saison

Ikea: Weil der schwedische Möbelhändler in Wien nun ein neues Logistikzentrum in Betrieb nimmt, verändern sich die Aufgaben des bisherigen Zentrallagers in Wels. Von der Messestadt werden nun bald nur noch die sechs Einrichtungshäuser in Österreich versorgt. Was das konkret für Wels bedeutet? Die Zahl der Mitarbeiter wird von derzeit 220 bis Anfang des nächsten Jahres auf 195 schrumpfen, ein Sozialplan ist bereits in Kraft. Zwölf Mitarbeiter, die bislang in Oberösterreich tätig waren, übersiedeln jobmäßig nach Wien. „Die ersten fangen gerade an“, so Sprecherin Barbara Riedl.