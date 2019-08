„Okinaki“: Japano-RPG der „I am Setsuna“-Schöpfer

Mit „Oninaki“ haben Publisher Square Enix und Entwickler Tokyo RPG Factory („I am Setsuna“) am Donnerstag ihr jüngstes Action-Rollenspiel für PC (via Steam), PS4 und Switch veröffentlicht. Der Titel wurde unter der Leitung von Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve) entwickelt und erzählt die Geschichte von Kagachi, einem jungen Wächter, dessen Pflicht es ist, verlorene Seelen ins Jenseits zu geleiten. Kagachi kann die Mächte von sogenannten Daemonen gegen seine Gegner einsetzen und deren einzigartigen Talente und Fertigkeiten nutzen.