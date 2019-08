Infineon zieht früher und auf Raten ein

Ein Bäumchen war an einen Lift montiert worden, der für die Zeremonie etwas nach oben gefahren wurde, dazu gab’s die Torte in Form des zukünftigen Entwicklungsstandorts von Infineon, Grillhendl und Burger. Mit einem Schuss trockenem Humor führte Architekt und Bauträger Wolfgang Kaufmann durch die Gleichenfeier auf der Baustelle in Linz-Urfahr. „Wir sind dafür etwas zu spät dran“, so Kaufmann. Denn: Die Arbeiten laufen so gut, dass man drei Monate vor dem Zeitplan ist.