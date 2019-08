Freches Betrüger-Trio im Innviertel aufgeflogen

Der 24-Jährige gründete dafür am 3. Dezember 2018 eine Firma, wodurch er von weiteren Firmen Kundenkarten ausgestellt bekam. Mit diesen holte er mit den anderen beiden bei unterschiedlichen Baumärkten in den Bezirken Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Salzburg Land Waren auf Lieferschein ab und bezahlte diese nicht. Bei einer weiteren Firma versuchten sie dies ebenso, erhielten die Waren jedoch nicht, da diese von Mitarbeitern dieser Firma zwecks Überprüfung einer Bankgarantie zurückbehalten wurden. Der 39-Jährige wandte diese Vorgehensweise außerdem noch erfolgreich bei einem Baumarkt in Burghausen (D) an. Diese Waren konnten Beamte der Polizeiinspektionen Mauerkirchen und Mattighofen am 24. April 2019 in Schalchen sicherstellen.