Erster Gameplay-Trailer zu „Need for Speed: Heat“

EA hat einen ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Arcade-Rennspiel „Need for Speed: Heat“ veröffentlicht, das am 8. November für PC (via Origin), PS4 und Xbox One erscheint. Das Video zeigt neben Verfolgungsjagden mit der Polizei durch die offene Spielwelt von Palm City auch die umfangreichen Tuning-Möglichkeiten für den eigenen fahrbaren Untersatz.