Apple TV+: So viel Geld floss für Exklusiv-Inhalte

Der Unterhaltungsriese Disney setzte den Preis für seinen kommenden Streamingdienst Disney+ dagegen mit rund sieben Dollar deutlich niedriger an. Disney+ soll in den USA und einigen anderen Ländern im November an den Start gehen, bis dahin wolle auch Apple seinen Streaming-Service verfügbar machen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht auf Dienstag.