Engländer fuhr links und verursachte Unfall

Der Lenker (34) saß in dem englischen VW-Transporter auf der rechten Seite. Mit im Wagen: Seine Frau und die gemeinsamen sechs Kinder. In Hüttau fuhr er von der Autobahn ab und gleich auf die falsche Seite der Sperrlinie. Er sei es von zu Hause so gewohnt, so der Engländer. Kurz vor der Einmündung in die Lammertal-Straße prallte dre Urlauber frontal gegen den Pkw eines 19-jähringen Einheimischen. Zwei Kinder (3 und 11) wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Pongauer schwerer. Die Rettung brachte alle drei ins Schwarzacher Spital.