Salzburger Techniker geht locker in die WM

„Ich versuche mich mental auf den Bewerb vorzubereiten“, erklärt der 21-Jährige aus Unternberg im Lungau. Mit dem Training nimmt er es nicht so genau wie seine Mitstreiter. Trausnitz verlässt sich lieber auf das, was er jahrelang bei seiner Arbeit im Liebherr-Werk in Bischofshofen gelernt hat. Dort hat er seine Lehre als Baumaschinentechniker abgeschlossen.