New Mobility: Die Elektro-Auto-Crowdfunding-Szene

Autonome Lightyear-Limousine kommt 2021

Wie Uniti ist auch das E-Auto-Start-up Lightyear in einem universitären Umfeld, in diesem Fall in dem der holländischen TU Eindhoven, entstanden. Bei dem ebenfalls One genannten Elektroauto handelt es sich anders als bei Uniti um eine große, über fünf Meter lange Limousine, die sich dank Leichtbau, Aerodynamikdesign und in der Außenhaut integrierten Solarzellen mit besonders niedrigem Verbrauch und sogar autark und unabhängig von Ladeinfrastruktur fahren lässt. Diese Idee kam bei Investoren an und spülte per Crowdfunding mehr als fünf Millionen Euro in die Kriegskasse des jungen Unternehmens. Mittlerweile gibt es einen seriennahen Prototypen sowie konkrete Pläne für den Aufbau eines Werks auf dem Automotive Campus im niederländischen Helmond. Diese Fabrik dürfte allerdings nur bescheidene Stückzahlen erlauben, was angesichts eines Kaufpreises von rund 150.000 Euro für den One auch der richtige Ansatz ist. 2021, so die erst wenige Wochen alte Ankündigung, gehen erste Fahrzeuge in Kundenhand über.