Cathy zu Wendler & Laura: „Liebe kennt kein Alter“

Sei ihre Liebe zu Mörtel „am Alter gescheitert“, muss dies „bei „Michael Wendler und Laura aber nicht der Fall sein“. Denn „wenn man jemanden sehr gerne hat, versucht man Züge vom Partner anzunehmen“, erklärte die Beauty weiter. Ihre Ehe sei schließlich daran zerbrochen, weil sie sich stets Lugners Willen habe beugen müssen. Bei den „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmern sei das aber anders, ist sich Cathy sicher: „Bei Laura und Michael sehe ich das nicht als Problem an. Er hat auch eine Tochter in dem Alter und kann sich daher gut in Laura hineinversetzen.“