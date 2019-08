A1 verlegte 2019 schon 3000 Kilometer Glasfaser

Cyber-Security wird immer größeres Thema

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wird auch Cyber-Sicherheit ein immer größeres Thema. „Anfragen für unsere Security-Services haben sich in den letzten zwölf Monaten verdreifacht“, so der Firmenchef. „Da hilft jede medial diskutierte Cyber-Attacke, um das Bewusstsein zu schärfen.“ Dementsprechend hat die Telekom auch das Portfolio für Cyber-Security-Produkte in den vergangenen Jahren deutlich erweitert.