Ist das eines der schlimmsten Wohnhäuser Wiens?

Mit „Attraktives Wohnen“ bewirbt ein Bauträger ein Wohnprojekt in der Meidlinger Wittmayergasse. In der Realität verzweifeln die Anwohner. Nach einem dramatischen Einsatz am Wochenende nun der nächste Vorfall, von dem Blutlachen zeugen. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.