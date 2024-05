Warum ORF Einfluss verliert, man ihn aber braucht

1995 flimmerte mit Salzburg TV der erste private Fernsehsender in österreichischen Wohnzimmern. Verbotenerweise, denn in Österreich gab es bis 2001 kein Gesetz, das private Fernsehanstalten erlaubte. Kein anderes europäisches Land hielt derart lange an der Monopolstellung fest. In Deutschland konnte man zum Beispiel schon 1984 SAT 1 und RTL empfangen.