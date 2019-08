5G im ersten Test nicht so schnell wie versprochen

Drei Mobilfunker in Südkorea - LG Uplus, Korea Telecom (KT) und SK Telecom - haben in einigen Regionen 5G-Netze in Betrieb. LG Uplus wird dabei von Huawei ausgestattet, die beiden Mitbewerber von Ericsson. Insgesamt sind laut offiziellen Angaben in Südkorea bereits mehr als eine Million Menschen im 5G-Netz aktiv. Bei LG Uplus waren im April 18.000 5G-Sender aktiv, bis Mitte des Jahres wollte das Unternehmen 50.000 installieren.