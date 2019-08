Hollaus im Olympia-Fieber

Am Dienstag ging es dann per Zug nach Tokio. „Am Bahnhof wurden wir mit österreichischen Fahnen und Plakaten verabschiedet“, berichtet Hollaus von einem herzlichen Abschied aus Nasushiobara. Am Freitag steigt dann der olympische Testwettkampf. Wie stehen die Chancen, dass Hollaus auch im kommenden Jahr bei Olympia am Start steht. „Ich denke gut“, sagt der frischgebackene Staatsmeister auf der olympischen Distanz. „Aktuell halte ich bei 2100 Punkten für die Qualifikation. Bis kommenden Mai habe ich noch Zeit zwei gute Resultate zu erzielen aber ich gehe davon aus, dass ich das schaffen werde.“