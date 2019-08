„Das ist für Pilsbach wirklich ein schwarzer Tag“

Thomas W. aus Pilsbach war am Freitag gegen 18.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Pilsbacher Straße Richtung Attnang-Puchheim unterwegs. Bei einer Abzweigung in Manning übersah eine Autolenkerin (48) aus Ottnang den Biker. Thomas W. wurde über den Pkw geschleudert und kam erst etwa 32 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und vom „C 10“ nach Vöcklabruck geflogen.