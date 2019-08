Betrunkener (62) mit Mountainbike gestürzt

Ein 62-Jähriger aus Mondsee fuhr mit seinem Mountainbike am 8. August gegen 23.30 Uhr auf einem Radweg in der Ortschaft Scharfling, Gemeinde Sankt Lorenz, Richtung Mondsee. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Mann unmittelbar nach dem Ortsschild Scharfling zu Sturz. Eine vorbeikommende Autolenkerin bemerkte den verletzten Mann direkt neben der B154 und verständigte die Rettungskräfte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,62 Promille.