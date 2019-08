Holländer (44) beim Canyoning verletzt

Mit einem autorisierten Canyoningführer war eine holländische Gruppe am Donnerstagvormittag in der Wöllaschlucht im Mölltal unterwegs. Einer der Holländer, ein 44-jähriger Mann, rutschte eine 3 Meter lange natürliche Rinne entlang und landete in einer Senke. Mit dem Fuß blieb er an einem Felszacken hängen. Der Canyoningführer leistete Erste Hilfe und verständigte mittels Handy die Rettungskräfte. Mit dem Notarzthubschrauber Martin 4 wurde er aus der engen Schlucht geborgen.