Steyrerin gründet Kuppelbörse für Obst und Gemüse

Zuletzt ist Metro auf den Geschmack gekommen, in ausgewählten Merkur-Märkten in Wien gibt’s die Unverschwendet-Produkte schon länger. Immer weitere Kreise zieht die von Cornelia und Andreas Diesenreiter gegründete Feinkost-Marke, die Marmelade, Säfte und Co. aus überschüssigem Obst und Gemüse herstellt.