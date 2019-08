Unbekannte Einbrecher suchten Tischlerei heim

Schauplatz des Einbruchs war laut Polizei eine Tischlerei in der Bauhofstraße. Zugeschlagen haben die Täter am späten Freitagabend in der Zeit zwischen 22.15 und 23 Uhr. „Die Täterschaft erbeutete einen Bargeldbetrag in geringer Höhe. Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass zwei Personen am Einbruch beteiligt waren“, heißt es vonseiten der Polizei.