Felsbrocken löste sich: Zwei Bergsteiger verletzt

Die beiden Österreicher im Alter von 30 und 37 Jahren starteten am Samstag eine Tourr von der Dolomitenhütte zur Umrundung der Lienzer Dolomiten. Beim Abstieg kam es allerdings zu einem schweren Unfall. Als die Männer gerade über eine Rinne vom Wilde Sender in Richtung Laserztörl gingen, brach unter dem 30-Jährigen plötzlich ein Felsbrocken aus. Der Mann stürzte zwischen 10-15 Meter ab und blieb erheblich verletzt in der Rinne liegen. „Der 37-Jährige wurde vom Felsbrocken getroffen und am Kopf verletzt“, schildert die Polizei. Die beiden Bergsteiger wurden vom Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen.