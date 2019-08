Eine Oase für die Spieler und ihre Familien

In der einen Ecke ein Flipper, dort zwei Rennsimulatoren und andere Videogames, in der anderen Tischtennistische, ein Basketballkorb, ein Fußballtor – Billardtisch und Dartautomat fehlen natürlich auch nicht. Nein, die Rede ist nicht von einer der bekannten Spielhallen an der italienischen Adriaküste, sondern von der so genannten „Players Lounge“ beim Kitzbüheler Tennisturnier, den 75. Generali Open. Logisch aber auch, dass jede Menge Fitnessgeräte in der Halle für die Sportler bereitstehen. Und sogar ein Tennisplatz. „Dass die ,Players Lounge‘ auch einen Tennisplatz beinhaltet, das ist schon außergewöhnlich“, betont Martin Dagahs, ATP-Senior Director, während er die „Krone“ durch die Lounge führt. Und er spricht den Organisatoren auch ein Lob aus.