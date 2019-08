Hochsaison im Wald: Was Pilzjäger beachten müssen

„Regeln überdenken“

Doch dann spricht er vom großen Aber: Um möglichst viel Ausbeute zu bekommen, würden Familien oft im Konvoi anrücken. „Da werden auch Babys mitgenommen, weil die Pilzverordnung zwei Kilo pro Person zulässt“, beschreibt der Bergwächter eine typische Situation. Er persönlich könne einer Überarbeitung der Pilzverordnung aus dem Jahr 2005 viel abgewinnen. „Zwei Kilo pro Person, die zumindest 12 Jahre alt ist. Und eine Rückkehr zur Regelung, wonach nur an geraden oder ungeraden Tagen gesammelt werden darf“, formuliert der Bergwachtchef eine möglich Variante. Denn eines beobachten die 1300 Mitglieder der Bergwacht: Immer mehr Menschen wollen zurück zur Natur und suchen Erholung im Wald und am Berg. Negative Begleiterscheinungen sind Müll, beunruhigtes Wild und Weidevieh, zerstörte Jungpflanzen. Schwaiger: „Was uns Sorge bereitet, ist die Unachtsamkeit gegenüber der Natur.“ Der dringende Appell des Bergwächters: „Kein Lärm im Wald, keinen Müll zurücklassen. Pilze, die man nicht braucht, stehen lassen und sich am Anblick intakter Natur erfreuen.“