Frau wegen Öffi-Monatsticket in Wange gebissen

Nach einer vorerst nur verbalen Auseinandersetzung trafen die Angeklagte und das Opfer später in der Küche der Asylunterkunft in Nöstlbach bei St. Marien (OÖ) wieder aufeinander. Dort schlug die Somalierin auf ihr Opfer ein, warf einen Mixer, packte sie an den Haaren und biss ihr so stark ins Gesicht, dass eine Fleischwunde entstand und das Opfer dadurch einen dauerhaften Schaden durch eine 3 cm lange Narbe erlitt. Das rechtskräftige Urteil: 20 Monate bedingt.